東方日報A1：免檢唔知衰　聖誕通關凍過水

各界翹首以待中港恢復免檢疫通關來挽救疲弱經濟，惜好事總多磨，縱使早有專家警告機組人員獲豁免檢疫必成通關絆腳石，惟港府唔知衰，偏聽生奸，獨任成亂，繼續任由機組人員享特權返港毋須坐疫監，而傳染力極強的新變種病毒Omicron攻陷多國後，終由一名返港國泰貨機機師帶入社區「累街坊」。政府專家顧問許樹昌指病毒有潛伏期，最穩妥應觀察14天才通關，換言之聖誕通關或「凍過水」，他又批評機組人員居家檢疫做法有漏洞。學者批評港府冥頑不靈，不納忠言，令通關橫生枝節，百業一齊陪葬。

因應本港於18日出現首宗Omicron流入社區個案，涉及一名36歲國泰貨機機師。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日在一電視台節目表示，該機師發病後曾於社區逗留3天，到過食肆及店舖，雖然其居所，即油麻地祥興大廈，在封區強檢後未發現確診個案，但病毒有潛伏期，加上封區強檢時仍有50戶沒有人應門，故他認為未來14日將是會否引起社區爆發的關鍵，需確保患者的緊密接觸者、其於社區曾接觸的人士中沒有出現新個案。

至於有傳中港兩地將於聖誕節恢復有序通關。許表示，因應廣州市越秀區及本港均出現Omicron個案流入社區，認為兩地穩陣起見應觀察多14日，假如沒有爆發便可進行通關。港人期望中港恢復免檢疫通關已久，惟香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，香港出現帶Omicron患者走進鬧市，內地官員或擔心本港防疫漏洞，可能會對通關再三考慮，聖誕節通關隨時「凍過水」，各界原期待有北水救港，可能好夢成空，百業一齊陪葬。

早前已有多個專家指出機組人員獲豁免檢疫是本港防疫漏洞。許樹昌解釋，實行機組人員返港後檢疫14日，將對航空公司人手安排造成影響，故港府允許他們回港後進行居家檢疫。但他對此做法存隱憂，並舉例指機組人員居家檢疫期間要外出做檢測、購買食物等，都會與社區有接觸，有可能將病毒帶入社區，他認為政府需設法填補漏洞，建議若人數不多，政府可考慮派人上門收取樣本。他又以廣州市越秀區的Omicron個案為例，該患者已完成14日檢疫，回家後仍確診，並感染同層住戶，認為閉環式管理都存漏洞。

陳偉強則指即使國泰已收緊機組人員抵港後首3日，每日最多可離家兩小時購買食品、日常必需品及求醫，但機組人員依然是高危群組，外出時已有機會傳播病毒。他認為對比居家檢疫，集中機組人員在指定地方檢疫，例如檢疫酒店更能有效防疫。他指，儘管有部分外國國家對機組人員實施免檢疫，亦不能「照辦煮碗」地套用在本港的措施上，因為香港人煙稠密，住宅及食肆亦不像外國寬敞，病毒較容易傳播。

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