新界西北結果出爐　周浩鼎田北辰連任

立法會換屆選舉昨（19日）結束，全港10個地方選區結果今早陸續出爐。新界西北選區中，周浩鼎以93,195高票當選，拋離40,009票的田北辰約5萬多票；黃俊瑯僅得4,066票落敗。該區共139,852人投票。

新界西北方面，建制派得票率為97.04%，非建制派只取2.96%，總有效票數只有137,270張，與投票人數應有票數相差2,582票

新界東南方面，李世榮、林素蔚分別憑82,595、38,214票當選；落選的蔡明禧僅得6,718票。該區總票數為127,527。

香港島西方面，葉劉淑儀一直領先，最終取得65,694票，得票佔該區整體投票率近5成8，而陳學鋒取得36,628票，2人都同取立法會議席；而方龍飛僅得8058票落敗。港島西112,759人投票，投票率30.09%。

在清晨近6時，首個公布是有4人參選的香港島東選區。該區共13.18萬名選民投票，投票率達31.03%。點票結果顯示，吳秋北憑64,509萬票，連同得26,799票的梁熙率先當選。廖添誠得23,171票，以3,000多票之差落選，排包尾的潘焯鴻則有14,435票。