雷伊殺入港800公里　天文台中午前掛波　創第2次12月打風紀錄

超強颱風「雷伊」已減弱為颱風，但風力依然強勁，天文台決定今日(20日)中午前發出熱帶氣旋警告信號，隨時明日冬至(21日)仍然打風。香港入冬後甚少受熱帶氣旋直接威脅，而由1961年至今只有4個熱帶氣旋，曾於12月份進入本港500公里範圍，唯一一次要「掛波」更只有1974年的「艾瑪」，代表「雷伊」成為歷來第2次12月份掛波颱風。

雷伊於今早已殺入香港800公里範圍內，按照現時預測，雷伊會靠近廣東沿岸地區，但會逐漸減弱，本港離岸及高地會間中吹強風，而與雷伊相關的雨帶會在今明兩日，為南海北部及廣東沿岸帶來有雨的天氣，但至本周後期廣東沿岸氣溫稍為回升，預料聖誕假期受東北季候風補充影響，華南沿岸天氣再度轉涼。

天文台解釋，香港入冬後一般甚少受熱帶氣旋直接威脅，因南海北部水溫較低，加上較涼和乾燥的東北季候風亦不利熱帶氣旋發展，會令它減弱甚至消散，而唯一一次本港12月份要「掛波」是1974年的熱帶氣旋「艾瑪」。艾瑪當年12月1日逐漸靠近本港，天文台先後懸掛1號及3號風球，共維持超過27小時。12月2日天文台更錄得177.3毫米雨量，創12月單日最高雨量紀錄，至今仍未被打破。

預測今日多雲，間中有雨，天氣清涼，日間氣溫徘徊在攝氏17度左右，稍後雨勢較為頻密，吹清勁東北風，離岸及高地間中吹強風。展望明日多雲有雨及清涼，風勢頗大，稍後雨勢減弱，本周中期仍有一兩陣雨。