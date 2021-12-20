功能界別議席陸續公布　張華峰鍾國斌連任失敗

立法會換屆選舉昨（19日）結束，繼選舉委員會界別、地方選區，功能界別議席亦陸續公布。其中，港區全國人大代表、港區全國政協委員及有關全國性團體代表界，陳勇取得432票當選，謝曉虹則有177票；保險界一席則由陳健波以65票連任，陳照男僅取24票。

商界（第二）由廖長江當選，票數為176票，落選的葉永成則有71票。由5人角逐的教育界，則由朱國強以10,641票當選。落敗對手中，林日豐得4,544票、丁健華2,533票、文詩詠2,054票、林泳施3,280票。

航運交通界方面，易志明憑147票連任，對手陳宗彝僅得56票。紡織及製衣界，爭取連任的自由黨黨魁鍾國斌僅得82票，不敵172票的陳祖恒；商界（第三）則由嚴剛以174票當選，游偉光只得110票。

金融服務界方面，李惟宏獲314票當選，張華峰只得169票，換言之他連任失敗。科技創新界則由邱達根以59票當選，落敗的吳池力僅取12票。

體育、演藝、文化及出版界，霍啟剛得195票當選；蘇惠良僅得29票。

首個公布的是鄉議局，劉業強憑119票連任，落敗的莫錦貴僅得35票。鄉議局的選民人數為161人，終有154人投票，投票率達95.65%。