國新辦發表香港白皮書　批外部勢力阻民主發展

國務院新聞辦公室周一（20日）發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，內容強調反中亂港勢力及其背後的外部敵對勢力，是阻礙香港特別行政區民主向前發展的罪魁禍首；中央政府推動建立健全《港區國安法》制度和執行機制，完善特區選舉制度，推動香港局勢實現由亂到治，以及民主發展重回正軌。

白皮書內容主要回顧香港民主的產生和發展歷程，並闡明中央政府對香港民主發展的原則立場。內容指出，香港在英國殖民統治之下沒有民主可言，中國政府對香港恢復行使主權，實行「一國兩制」方針，創建了香港特別行政區的民主制度，並在實踐中支持其不斷發展完善。

白皮書稱，近年來，反中亂港勢力以奪取特區管治權、實施「顏色革命」為目的，挑戰「一國兩制」原則底線，衝擊特區憲制秩序，破壞香港法治，進行危害國家安全、損害香港繁榮穩定的各種活動。中央政府審時度勢，作出健全依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權、完善與憲法和基本法實施相關制度機制的重大決策。

白皮書指出，「一國兩制」在香港的實踐取得巨大成功，顯現出強大生命力和制度韌性。中國共產黨和中國政府有信心、有智慧、有能力，既把實行社會主義制度的內地管理好、建設好，也把實行資本主義制度的香港管理好、建設好，並把符合香港特區實際情況的民主建設好、發展好。