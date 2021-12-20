亞洲電視遭2公司接力入稟申清盤　案押至明年2月再訊

現以「亞洲電視」名義經營網上電視業務的亞洲電視數碼媒體有限公司（下稱「亞視」），於今年7月先後被2間債權人公司呈請清盤。其中一宗呈請案今天（20日）在高院原訟庭提訊。亞視今天向法庭確認，已按上次提訊時所承諾，在限期內還清欠呈請人的40萬港元債項。不過有另一名債權人旋即申請，代替原本的呈請人繼續申請將亞視清盤。法官接納申請，並將案件押後至明年2月7日再訊。

本案3周前提訊時，亞視承諾會在2周內還清欠本案呈請人香港音像版權有限公司的欠債，今次清盤呈請就可自動撤銷。不過亞視雖已還款，但有另一間債權公司Showbiz Production Limited（下稱 Showbiz）就申請接力，繼續呈請亞視破產。Showbiz的代表大律師表示，Showbiz先前曾入稟區院向亞視追討逾50萬港元，獲區院判決勝訴。但之後亞視只償還了部分款項，現仍欠它逾40萬港元。

Showbiz表示，它在今年10月已入紙申請加入案件。雖然亞視一方指據上次法庭所作的指示，它已預期還清欠香港音像版權的款項後，案件便會終結；並指Showbiz現時加入訴訟，有在其他債權人中間打尖插隊之嫌。不過法官指Showbiz是有權代替香港音像版權維持本案，因此指示Showbiz與亞視雙方，在未來個半月分別呈交修訂呈請書及抗辯誓章，至明年2月7日再出席聆訊。此外法官亦指示Showbiz，須將本案的新進展知會另一宗呈請亞視清盤案、正等待本案結果的呈請人富士膠片商業創新香港有限公司。

案件編號：HCCW 264/2021