梁君彥成功連任　擬競逐連任立法會主席

立法會90位議員今日揭曉，而新一屆立法會任期開始後，將舉行立法會主席選舉，現任立法會主席、在競逐連任工業界(第一)界別中勝出，被視為下屆立法會主席大熱人選。他表示，如果爭取到足夠支持，會考慮競逐連任立法會主席一職。

梁成功連任後強調，選舉公平公正，又不認為選舉結果為「清一色」建制派，指部分當選的地區直選議員未必會自稱是建制派，而且部分尋求連任的建制派議員落敗，反映選舉公平，幕後沒有「黑手」。被問到今屆地區直選投票率只有約三成，是否有足夠認受性，梁指最重要是過程順利及效果理想，反問「仲想要啲咩呢？」，又指投票率受很多因素影響，社會紛爭較多的話，投票率可能較高。

立法會主席選舉當日會設有特別論壇，讓立法會主席候選人發言及接受議員提問，由連續擔任議員時長最長的議員為主持，即飲食界議員張宇人。立法會秘書處將負責進行立法會主席選舉，若只有一項有效提名，則宣布當選；如有兩項或更多提名，則所有出席議員投票，由提名人監票，得票最多候選人當選。

根據以往程序，立法會秘書處將會在選舉日7天前邀請議員提名；4天前將填妥的提名表格送達秘書處；2天前向全體議員發出有效提名的候選人名單；在主席選舉舉行前設特別論壇；在首次立法會會議前舉行主席選舉。

上屆立法會主席選舉遭到阻撓，矛頭直指當時的主席候選人梁君彥國籍問題，令會議5度暫停及需要轉移場地，擔任主持的梁耀忠當時稱有太多疑問仍未解決，而不再主持會議，改由另一資深議員石禮謙頂上。最終梁君彥在非建制議員集體離場抗議下當選，他稱以沉重心情當選。