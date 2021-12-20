慎防網購陷阱　調查指「雙11」期間約20%交易疑涉詐騙

上月底的「網購星期一」吸引不少人於互聯網購物，有資訊公司發現，在上月25日至29日期間，於全球各地進行的網上交易中，有近20%的交易屬於可疑詐騙，較去年同期上升約4%；而在香港，「雙11」期間亦有約20%的交易屬於可疑詐騙。

資訊公司「環聯」發現，在上月25日至29日期間，全球可疑網購詐騙交易比率相較去年上升3.7%。本港的相關交易比率雖較去年同期下跌，但亦達20%。

該公司分析指，其中一個原因是涉及電子裝置登入帳戶，即一部電子裝置於同一平台所登入的帳戶數目，超出正常情況下的最低次數，便會觸發詐騙警號；另一原因是該帳戶或電子裝置以往有欺詐交易紀錄，則較有機會被懷疑涉及詐騙。

環聯亞太區首席產品官殷虹表示，騙徒通常在假日購物旺季犯案，尤其出現在網購及零售業。儘管於傳統節日購物旺季，香港的可疑詐騙有所減少，但仍高於全球平均水平，消費者亦擔心受騙。

根據環聯第四季消費者脈搏調查，84%的香港消費者表示擔心在今個節日假期成為數碼詐騙的受害者，因此網上商戶必須運用適當的工具，一旦出現詐騙警號，應在不妨礙消費體驗下立刻調查。