免費乘車日致小巴業生意暴跌8成　的士業則反升約2成

多間公共交通機構昨日（19日）提供免費乘車優惠，包括巴士、港鐵及電車等。不過，未有提供免費優惠的小巴及的士客量亦受到影響。有小巴業界人士稱昨日周末本應旺場，但免費乘車優惠導致客流量大減，生意額暴跌8成，無奈指部分過海小巴路線「連隧道費都蝕埋！」。另一邊廂，的士業界則稱生意不跌反升約2成，因昨日免費乘車日吸引市民外出遊玩，帶動的士業界生意增長，尤以中環、銅鑼灣及半山等地區生意暢旺。而運輸署表示，各專營巴士營辦商於多條來往假日熱點的路線加開約1300班特別班次；港鐵則較上月正常的周日多出逾1,000班列車。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，昨日免費乘車日令小巴業界生意大跌8成，認為「政府都應該照顧一下小型運輸業」，因巴士公司或港鐵公司等大機構雖可提供優惠，但小巴業界「真係搞到一鑊粥」。當中尤以過海小巴及新界接駁小巴路線為重災區，令本來因屯馬綫開通後已下跌3至4成的生意一跌再跌，平日坐滿的小巴只剩2至3名乘客，大呻「有司機連隧道貴都蝕埋」，需要倒貼開車。而昨日亦有5至6成小巴司機無法開工，只能在小巴站呆等乘客。

「金匙」車務營運總監陳志輝則承認，昨日小巴業界生意大跌，因小巴與巴士及港鐵有許多路線重複，「平日有10多人一車，昨日一車只有2、3個乘客」，而一些專門做接駁屋邨、新界西貢及元朗的郊遊路線亦是損失慘重，原先周末此類路線最為吸客，可惜昨日大多市民選擇轉乘免費巴士，生意大跌。陳期望到聖誕節後情況會有所好轉，但希望屆時不要下雨，否則生意容易受天氣影響。

而香港的士商會主席黃保強則指出，的士業界昨日生意不跌反升，比較平日升約2成，黃認為是由於的士的消費客源與巴士港鐵不同，而昨日外出郊遊的人數明顯增多，帶動的士生意亦有所增加。

運輸署表示，昨日交通大致暢順，公共交通服務整體上能滿足需求，其中各專營巴士營辦商於多條來往假日熱點的路線（包括西貢、嶼南和石澳等）加開約1300班特別班次。而港鐵亦公布指，昨早頭班車起至晩上11時，港鐵重鐵服務開出的班次，較上月正常的周日多出超過1,000班車，整體運作大致暢順。