「恒大·珺瓏灣」發展商涉拖欠佣金　再遭2地產代理入稟追逾2千萬元

恒大集團旗下的屯門恒大‧珺瓏灣住宅發展項目，再被2間地產代理入稟高院追討佣金。2公司於上周五（17日）入稟，指持有項目的公司，沒有按照先前協議，按簽定的臨時買賣合約數目，計算和支付佣金，現分別要求對方支付853萬及1,620萬港元，合計超過2,474萬港元。

這2宗案件的原告，分別為中原地產代理有限公司、及利嘉閣地產有限公司；至於被告則是持有恒大‧珺瓏灣項目的公司Fortune Choice Development Limited。據2名原告的入稟狀表示，它們都是在2019年10月4日，與被告的代理公司恒大物業管理（香港）有限公司簽定合約，成為恒大‧珺瓏灣項目的非獨家銷售代理。合約規定，每當有買家經原告介紹，與被告簽定臨時買賣協議買樓，原告就要立刻向原告支付成交價的1%；在買家付清全部樓價後，被告就要按合約清繳餘下的佣金。至於佣金的計算方法，則不時按雙方意願修訂。

中原地產代理和利嘉閣地產分別表示，它們分別促成了751和271宗交易，但被告並無按上述合約清繳應付的佣金及獎金等。中原地產代理現指，遭被告拖欠逾853萬港元；利嘉閣地產則被拖欠逾1,620萬港元。它們現分別興訟，要求被告立劇繳付有關欠款。

案件編號： HCA 1893,1896/2021