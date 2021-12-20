動物組織揭印度有蜥蜴斬首蟒蛇皮活剝　促勿購買奢侈品牌皮革

亞洲善待動物組織(PETA Asia)今日(20日)公布2段聲稱是暗訪調查所得的影片，指發現在印度尼西亞2間屠宰場，分別有蟒蛇被鐵錘猛擊及生剝蛇皮、亦有蜥蜴被活活斬首，只因為2家奢侈時裝品牌提供珍貴皮革。組織批評有關品牌所銷售的產品是由被捶殺、活剝及斬首的動物所製成，其中很多動物甚至在意識清醒時就遭殘酷虐待，呼籲品牌停售相關皮革產品。

首段影片顯示，有工人將清醒的蜥蜴投入水桶中任其掙扎，再用刀猛擊蜥蜴頭部，其後在其脖子上狂砍多達14次才將斬首；先後有2隻蜥蜴被斬首後，頭部還在繼續掙扎移動，畫面嚇人。組織指出，由於蜥蜴獨特的生理機能，即使被斬首後亦不會立即死亡，故蜥蜴的大腦在離開身體後仍可保持清醒，並感受到疼痛逾30分鐘。

另一段影片則顯示，有工人反覆擊打蟒蛇頭部，並將軟管插入蟒蛇喉嚨，向蟒蛇體內泵水致其膨脹，以便更容易剝下蛇皮。其後工人在蟒蛇可能仍有意識之時，就將身體切開以取蛇皮。

PETA 高級副總裁Jason Baker表示，有關品牌選擇站在歷史的錯誤一邊，呼籲停止利用蟒蛇和蜥蜴的痛苦來獲利，並停止銷售此等珍異皮革產品。