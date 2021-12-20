立會政治板塊變動　多個建制派政黨議席有進帳

立法會選舉塵埃落定，多個建制派政黨亦有增加議席。民建聯在10區地區直選中全取議席，在選委會界別及功能界別分別獲得5席及4席，議席由原本13席增加至19席；新民黨亦有進帳，由現時只有2名議員增加至5席；工聯會亦由原本的4人增加逾倍至8人。至於2名連任失敗的議員，紡織及製衣界鍾國斌及金融服務界張華峰，分別來自自由黨及經民聯，其中自由黨在選委界別有一席進帳，算是「打和」，然而經民聯則減少1席至7席。

落敗的自由黨黨魁鍾國斌對結果感到抱歉，他認為選舉公平，但完善選舉制度下選民基礎下跌80%，自己基本上的選民不存在，制度改變成為很大挑戰，但仍積極參選，坦言沒有想到結果差咁遠，都有少少驚訝，估計與自己少在前線出現有關。鍾又認為落選的主因是選舉制度的改變，以及在選舉內曾被抹黑，與君子之爭有出入。

被問及是否因為沒有中央支持就落敗，鍾指沒有中央支持自由黨就全部落敗；再被追問「咁你自己呢？」他回應「你咪當我冇中央支持囉！」另外，他指沒有不開心的心情，情商很高，反而要疏導同事、朋友的情緒，指選舉有贏有輸，希望紡織及製衣界當選人陳祖恒「講得出要做得到」。

至於主席張宇人則指按照黨規，黨魁、黨主席要立法會議員擔任，最近需要召開黨團討論未來路向。對於自由黨席位沒有增加，張指「唔係數票係推動政府做嘢」，認為自由黨在推動政府方面有長處。

新民黨主席葉劉淑儀滿意選舉結果，認為是重大勝利。對於投票率低，她表示不能與過往比較，因為今次是一個全新的制度，立法會已改組為三大板塊，有地區議席，功能議席同選委議席，而地區議席方面其選舉方法亦有變更，所以同過往的投票率比較是不恰當的。葉劉認為以一個新制度的選舉，有3成投票率已算不錯。

她期望新民黨將成為議會的中間力量，推動理情溫和文明，以事論事的新議會文化。葉劉又指新一屆議會代表性非常廣泛，並非清一色，如選委議員當中有誰多精英，相可相推動香港的未來發展。對於葉劉是否最後一次競選議員，將來會否問鼎特首，葉劉一概不回答。

民建聯被問到對今次投票率有何看法，及監視會主席盧文端早前提到建制派全勝就是陷阱，今次建制派全勝會否跌入陷阱？主席李慧琼指，作為參選人無論什麼界別，都會呼籲市民投票，每次投票率高低都有自己獨特背景，市民投票或不投票都有個別原因，至於盧文端所提及陷阱，每位人士都有自己立場，選舉制度公平公正，尊重盧自己立場。

至於未來在立法會會否與其他黨派協調，及非建制派溝通，今次選舉已不是五光十色，可否做到有廣泛代表性。議員陳克勤表示，新議會有部份是新人，會與不同黨派合作，期望合作解決香港深層次矛盾，推動政府政策工作。而議員周浩鼎指，新選舉制度下產生，體驗廣泛代表性，均衡參與元素在內，今次議會內包含不同界別背景人士，在看法上未必致，大家尋求共識。