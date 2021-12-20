團體辦踩單車紀錄時數活動　為血友病人打氣加油

血友病又名「聖誕病」，適逢聖誕佳節將至，香港血友病將舉辦「關注血友病•全城為你加油」活動，市民可於本月23日至明年4月17日期間，在戶外踩單車或室內踩健身單車甚至虛擬單車時，登記時數及里數並累積紀錄，為血友病病人加油。有學者表示，隨着科技發展，血友病患者只要得到合適治療，亦可以與一般人一樣過正常生活。

血友病是先天性遺傳病，患者體內因為欠缺凝血因子，受傷出血時不能有效止血而流血不止，更有機會無故出現關節及其他重要器官自發性出血，令關節永久受損；若有腦出血，更危及性命。患者生活須十分小心，並定期用藥補充凝血因子。香港血友病會主席林漢威是重度患者，幼年時因為「聖誕病」，在多個聖誕節於醫院度過，但疾病沒有打擊他求生意志，長大後反而在聖誕節當天與妻子共諧連理，更以同路人角色進行教育工作，並幫助病友融入社會。

香港大學兒童及青少年科學系教授陳志峰表示，血友病患者一般在幼童學行時開始發現，因跌倒後會經常出現瘀斑，並時常出血。中文大學內科及藥物治療學系名譽臨床副教授王紹明指出，血友病人不時要注射藥物，日常生活亦要避免碰撞，當治療得宜，亦可與常人般過正常生活。他指本港最近獲准使用長效凝血因子，有效減低病人的注射次數及時間，改善患者生活質素。