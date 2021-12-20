段崇智獲選國際組織工程與再生醫學學會會士　屬香港首名

香港中文大學校長、利國偉利易海倫組織工程學及再生醫學教授段崇智，獲國際組織工程與再生醫學學會會士(TERMIS)選為2021年會士FTERM(Fellow of Tissue Engineering and Regenerative Medicine)，屬組織工程和再生醫學界全球最高學術榮譽之一。現時合共有45名FTERM，今年新增6位會士，而段教授是唯一1位來自亞太地區，更是香港首名FTERM。

段教授在骨骼組織工程和再生醫學成就卓著，其傑出研究成果涵蓋基本科學和工程學、轉化醫學及臨床應用，通過結合「智慧」生物技術與其幹細胞研究，成功開發了可修復與再生人體組織的轉化應用技術，最近利用微型生物反應器平台複製人類關節，更成功製造了首個名為「微關節」的三維關節組織晶片，用作研究及篩選治療骨關節炎及其他關節疾病的藥物。

學會讚揚段教授在學會以及組織工程與再生醫學領域的發展及組成，擔當了重要地位，並於構思、開發及研究功能性組織替代方法的工作，及至現在將其臨床轉化，奠下了重要的基礎，貢獻甚豐，並稱讚他對研究工作的積極及投入，是新一代科學家學習的楷模。

段表示，能與眾多國際頂尖學者一同獲選為FTERM深感榮幸。在全球人口老化的挑戰下，再生醫學能夠為長者或患有機能退化問題的病人帶來希望，希望自己的研究成果及知識會繼續推進本地及國際的創新科技發展。

獲頒授2021年FTERM再次證明段教授的科研成就廣受國際認同。段教授已經分別獲選為美國醫學與生物工程院院士(2000)、Marshall Urist Award(2004)、國際聯合骨科研究學會(2016)、美國國家發明家學會院士(2017)、中國發明協會會士(2018)、美國解剖學家協會院士(2019)及美國骨科研究學會院士(2021)，同時亦是中大組織工程與再生醫學研究所的首任所長。

國際組織工程與再生醫學學會(TERMIS)的前身是歐洲組織工程學會以及國際組織工程學會。它們於2005年1月合併成為TERMIS，以連結全球研究人員，共同推進組織工程與再生醫學的科研發展，並創造新知識，改善治療成效。學會於2015年首度頒發會士榮銜，其後每三年一次在學會的全球大會上選出新任FTERM，以表彰在組織工程和再生醫學領域以及在學會事務上的傑出領袖。