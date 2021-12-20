律師涉法院外阻差辦公　警長指稱律師拒出示身份證

民主派47人因涉嫌違反《港區國安法》被檢控，案件今年3月提堂時，法庭處理案件至凌晨，當晚一名律師要求進入西九龍法院時，涉嫌未能出示有效身份證明並阻差辦公而被捕。涉案律師否認阻差辦公罪，案件今（20日）於西九龍法院開審。報稱受阻警長供稱，當晚警方在法院外設封鎖區，被告行過封鎖區時被警方數次截停，要求出示身份證及證明其律師身份，惟被告沒有理會且拒絕出示身份證。警方又稱，被告當時稱警方無權封鎖該處及要求他出示身份證。

34歲被告丘律邦，被控於今年3月1日在西九龍法院大樓外，故意阻撓在正當執行職務的警務人員。被告另被控未能在規定下出示身份證、及拒絕服從警員命令罪，惟兩罪今獲控方不提證供起訴。

警長黃偉傑供稱，警方當日在西九龍法院大樓外設封鎖區，如要進入封鎖區均須有合理目的，如在法院內工作、被告家屬、代表律師、記者及旁聽市民才可進入。當晚約9時半，身穿西裝、手持文件的被告走進封鎖區。黃稱他當時在4至5米外截停被告，惟被告沒有理會，黃再追上及走到被告前方截停，指該處為封鎖區及查問被告欲往何處，當時警員10640及督察陳嘉匡亦前來協助。

黃續稱，他曾向被告指除須進入法庭的相關人士，其他人不可進入，被告表示是律師，須到法庭工作。黃遂要求他出示「律師證」及身份證明文件，惟被告指他們無權封鎖該處，及無權要求他出示身份證。黃及後向被告作出警告，指不要阻礙執行警察工作，惟被告沒有理會再往前行，他和同事再度截停被告。惟被告拒絕出示身份證，指自己會向法官投訴，黃等3人不讓他進入法庭。其後被告又打電話報警，稱被警員阻礙進入法院，要求派一名督察到場。黃表示，當時陳督察便出示委任證，但被告要求一名軍裝督察到場，又要求警方拘捕他，最終總督察張樂泉到場，被告最終亦被捕。

案件編號：WKCC 2907/2021