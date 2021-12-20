涉扮中介強姦印傭　巴漢被裁定罪成候懲

一名巴基斯坦裔男子在交友平台認識年輕印尼女傭後，涉訛稱可安排讓她找到新僱主，然後帶她到賓館強姦。他在本月9日起就強姦罪於高院受審，陪審團今日（20日）早上開始退庭商議約4小時後，以6比1裁定被告強姦罪成。法官把案件押後至1月20日判刑，以待向女事主索取創傷報告，候懲期間被告須還押。

本案24歲被告Shahid Mohammad Suleman，持香港身份證。他被控於2020年1月19日，在錦田某賓館一房間內強姦女子Ｘ。控方指，被告與Ｘ在去年1月認識，期間被告曾開價4,000港元，要求Ｘ為他提供性服務，但Ｘ拒絕。其後Ｘ就工作事宜向被告訴苦，被告則稱可以為她介紹新僱主，但條件是先與他性交。Ｘ再次拒絕。

去年1月15日，Ｘ因犯錯被僱主責罵。她向被告談及此事時，心血來潮下答應與被告性交。但這次被告就不再堅持性交，說只一心想幫Ｘ，更已安排她見工。至案發當日，被告約Ｘ在錦上路港鐵站會合，被告原稱帶Ｘ去屯門黃金海岸見工，結果卻帶了她到涉案賓館。Ｘ見房間無人，不肯內進，卻被強行拉入。Ｘ入房後被告叫她在那裏等候準僱主，Ｘ以為仍有工見，便待在房間。之後被告卻把她推落床，先用手非禮她下體，再舐她乳頭和強姦她。事後被告把100港元交給Ｘ，但Ｘ不肯收取。

案件編號：HCCC 330/2020