上月白紋伊蚊誘蚊器指數回落　食環署今起加強清潔

食物環境衞生署今日(20日)公布，上月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數持續回落至百分之2.2，低於10月份的百分之2.8，並繼續處於最低的1級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況並不廣泛。64個監察地區的分區誘蚊器指數均沒有超越20%的警戒水平。

香港今年至今錄得2宗外地傳入登革熱個案。白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，亦可傳播寨卡病毒。登革熱常見於熱帶及亞熱帶地區，在多個東南亞國家已成為風土病。食環署指出，11月份的白紋伊蚊密度指數為1.2，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.2隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。雖然指數持續處於低水平，但蚊子在冬季仍會繁殖和活動，食環署及其他部門會繼續進行防蚊及滅蚊工作。

為配合隨後在全港各區展開的歲晚清潔大行動，食環署今日起展開為期約3周的強化清潔行動，包括每星期進行巡查、清理積水、施放殺蟲劑及清除棄置的水載容器，防止蚊子滋生；以及進行除草工作，消除潛在蚊子棲息地方。

食環署呼籲指，市民持續於家居及其他環境採取防蚊及滅蚊措施，包括視察家居及附近環境、徹底清除可供蚊子滋生的地方、每周最少1次徹底更換花瓶的水及擦洗內壁並清倒盆栽墊碟的水，妥善棄置汽水罐和飯盒等容器，以及在棄置的輪胎上鑽大洞。

此外，食環署亦建議市民及物業管理公司，應經常保持溝渠暢通及填平凹陷的地面，以防積水，並需每周最少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，除去可能積聚的蚊卵。