47名泛民初選案　吳敏兒向高院提保釋申請被拒

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件將交付到高院審理，當中有33名被告要還押候審。其中一名須還押的被告、前職工盟主席吳敏兒，今（20日）向高院原訟庭申請保釋。國安法案件指定法官杜麗冰聽罷陳詞後，拒絕吳的保釋申請，稍後會頒判詞解釋理由。

聆訊期間，有2名市民因被指衣物及口罩不合適，被拒絕進入法庭旁聽，只能透過視像轉播觀看。其中一名女子穿着印有一把黃色雨傘的圖案的外套坐在旁聽席，法官見狀表示不會容許任何與政治有關的行為，要求該女子離開法庭。另一名男子戴印著一些語句的黃黑色口罩欲進庭，結果在庭外被保安截停，指法官不準他入內。該男子表示口罩上的不過是一些聖經經文，不明白法庭的決定。

初選案被告包括戴耀廷、區諾軒及趙家賢等共47人，他們同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。案件排期在今年9月23日再提訊，屆時將進行交付高院程序。現時獲准保釋的被告共有14人，包括楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來、李予信、鄒家成、余慧明及陳志全。

案件編號：HCCP 193/2021