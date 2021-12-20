無人機操作員須註冊考核　民航處推「進階訓練機構計劃」

民航處今日(20日)推出小型無人機「進階訓練機構計劃」，並邀請有興趣的機構和團體參與，為涉及較高風險操作的小型無人機遙控駕駛員，提供進階訓練課程和進行考核。

即將於明年6月1日生效的《小型無人機令》以風險為本模式，規管小型無人機操作，按照小型無人機的重量和不同的操作風險水平，設立相應的規管要求，包括小型無人機的註冊和標籤、遙控駕駛員的註冊、培訓和考核等。對於需要進行較高風險的進階操作，即乙類操作的遙控駕駛員，則可透過完成由民航處批准的進階訓練並通過相關考核，獲取民航處編配的「進階等級」以進行相關操作。

民航處發言人表示，上周五(17日)已舉辦簡介會，向業界闡釋「進階訓練機構計劃」的要求。而進階訓練除了讓遙控駕駛員獲得安全資訊和操作知識外，亦協助他們掌握新的小型無人機操作規管要求，並透過飛行計劃、風險評估和緩解措施，增強其處境意識和安全管理技能，以保障航空及公眾安全。

為設立「進階訓練機構計劃」作好準備，民航處早前與香港生產力促進局、職業訓練局及僱員再培訓局緊密合作，藉着先導計劃敲定小型無人機訓練課程綱要和考核準則。先導訓練課程自7月中旬推出，配合現行不同的培訓資助計劃，為學員提供了適切及具價值的訓練課程。

有關「進階訓練機構計劃」的詳情和申請要求已上載至相關網站，有興趣申請的機構和團體如有查詢，可與民航處無人駕駛飛機組聯絡。