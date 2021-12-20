9月份職位空缺按年增40%　保健服務業缺口激增114%

本港最新失業率回落至4.1%，政府統計處今(20日)發表今年9月就業及職位空缺的統計數字，指私營機構總就業人數上升0.3%，即增加8,600人；而職位空缺數目為54,560個，較上年同期增加40%，約15,650個，當中以人類保健服務增加最多，較去年同期上升114%，即增加2,580個職位空缺。

統計處資料亦顯示，今年9月54,560個私營機構職位空缺當中，教育業佔最多，有5,790個；其次是金融及保險業，有5,530個。而專業及商用服務業(清潔及同類服務業除外)、人類保健服務業、零售業，則分別佔5,390個、4,840個及4,710個。

今年9月份所有選定行業的職位空缺數目較上年同期均有所增加，其中人類保健服務業較去年同期激增114%，增加2,580個職位空缺；其次為餐飲服務業，較去年同期增加77%，増加1,910個職位空缺。而教育業亦增加47%，增1,860個、零售業増50%，増1,570個。

至於就業人數，所有涵蓋行業合共僱用約272萬人。大部分選定行業就業人數，與去年同期相比變動不一，增加的行業主要有建築地盤(只包括地盤工人)，增加12,400人，升幅是13.2%、餐飲服務業增加10,700人，升幅是5.2%。而減少的行業主要有製造業減少4,900人，減幅為5.9%；運輸、倉庫、郵政及速遞服務業減少7,800人，減幅為4.4%。