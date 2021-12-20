鄉議局聯環團推智慧鄉村　沙頭角擬建太陽能板智慧公廁

政府早前公布《香港智慧城市藍圖 2.0》以推動智慧城市發展，並提出智慧鄉村先導計劃的構思。新界鄉議局及環保協進會今日(20日)舉辦智慧鄉郊研討會暨「溫情科技，樂活鄉郊展覽」開幕禮，指正在沙頭角荔枝窩興建智慧公廁，包括引入太陽能板等，同時引入遙距醫療及光纖至偏遠鄉村。

鄉郊保育辦公室總監鄧文彬稱，目前正在沙頭角荔枝窩進行鄉郊野保育工作 ，其中正引入太陽能板及利用廢木材興建荔枝窩廁所，不但達致環保作用，更能節省約65%電，預計半年後落成。他續表示，當上述公廁落成後，將會利用經驗引入沙羅洞。他又透露，正使用攝影測量法，了解鄉郊生態面貌，節省部門視察時間。

會上亦有透露，鄉村將引入遠程康復治療平台系統，以便村民進行復健及設置康復設備。另外，通訊事務管理局辦公室亦會針對現時偏離固網商現有光纖主幹網的偏遠鄉村，涵蓋235條鄉村，並已在大嶼山一條較斜的道路施行智慧交通燈。

翻查資料，政府預留10億港元資金，進行相關的保育及活化工作和小型改善工程，當中5億港元用作成立鄉郊保育資助計劃，支援本地非牟利機構和村民互動協作，餘下5億港元，則用作合適的小型改善工程及復育鄉郊現有建築環境。