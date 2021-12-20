醫管局擬推一站式服務　同日抽血照X光見醫生　減住院日數騰出病床

本港人口老化、慢性病患者年輕化，20年後更將多達2至3百萬人患慢性疾病，公營醫療服務需求有增無減，住院病床長期爆滿，醫管局遂於明年第一季公布日間醫療服務策略，期望再拓展日間護理服務，能騰空病床予更有需要的病人，同時減低病人住院時間。

除了利用大數據、人工智能等可持續的方法減低公營醫療龐大需求外，醫管局代理策劃發展總監夏敬恒今日(20日)表示，日間醫療服務包括急症、門診、日間護理，如手術、康復等。日間醫療服務策略的目標之一是把病床用得其所，同時盡量令病人加快出院，尤其是新冠疫情及冬季流感高峰期間。他指局方會因應相關數據，檢測日間醫療服務需求。

以醫管局於2018至19年度的數據而言，日間病人住院日數佔整體住院日數的9%；而診症次數方面，日間診症次數佔整體的38%，雖不及外國有多達50%的數字，但夏表示不同地區的醫療系統截然不同，故難以比較，表示會致力增加日間醫療服務的比例。

就日間醫療服務的安排上，總行政經理(策略、服務規劃及知識管理)曾巧峰指出，新安排包括盡量令病人於一日在醫院內見所有專科醫生；進行手術後作檢查及治療後不用留院，不過曾強調要視乎病人的病情及病症，如身體虛弱、做了複雜手術的病人仍需住院。

曾舉例，以往病人術前需留院數天，分別進行照X光、抽血、見麻醉科醫生、專科醫生等；新安排則讓病人一站式地見醫生及進行檢查。她續指日間醫療服務以醫療程序為本，如腹腔鏡膽囊切除術及日間介入性放射服務，會衡量病人狀況而決定需否住院。她又指，造影服務如照X光及磁力共振等，即使公立醫院已有相關設備，仍會考慮醫管局另設造影中心，把病人分流。

上述新方案除令病人掌握其病情外，對醫護人員身心狀況亦有助益，因醫護有預定的服務流程，工作時能專注及集中服務；身理上也可減低患癌、心臟病的風險。曾表示日間醫療服務策略已諮詢前線醫護的意見，明年第一季將推出服務策略的計劃。