兩男否認參與前年11.13非法集結　一人脫罪一人罪成

兩名被告被指參與前年11月13日非法集結，其中一人在東區法院被裁定罪成。

前年11月13日有市民發起「三罷」，2名男子被指在西灣河地鐵站外堵路和聚集。他們否認非法集結罪及在身處非法集結時使用蒙面物品兩罪，案件今日（20日）在東區法院裁決。裁判官王證瑜指出，控方指稱首被告當時屬通風報信式參與示威，惟控方無法證明他有其他實際行為，雖然首被告可疑，但因存有疑點而裁定他罪脫。次被告則因穿示威者裝束、在路中央手持磚塊等，合理推論他有份參與集結，故裁定他罪名，並須還押至明年1月4日判刑，期間為他索取背景報告。

兩名被告依次是17歲學生梁永誠和24歲侍應劉志健，他們被控於2019年11月13日，在港鐵西灣河站B出口外參與非法集結，並使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品，即分別使用一個藍色口罩和一件深色衫包着一個防毒面具。

裁判官裁決指，控方指稱梁向示威者說「有狗」，是為示威者把風，有鼓勵非法集結的作用。惟控方無法證明梁在現場逗留的時間及有其他行為，梁通知示威者離開，亦不等於鼓勵他們繼續聚集。加上涉案路段有途人進出，梁的衣着並非必然與示威相關，不能肯定梁與示威者同夥，故裁定他面對的罪名不成立。

至於次被告劉志健，他當時佩戴防毒面具、勞工手套及手袖套，又用衣服掩面，且藏有泳鏡，屬典型示威者打扮。官指劉站在馬路中心電車軌上，高舉磚塊至胸口，考慮當時示威者正與警方對峙，故唯一合理推論是劉有份參與非法集結，故裁定他兩罪罪成。辯方求情指，劉孝順勤奮，為家人經濟支柱，冀法庭能夠從輕發落。

案件編號：ESCC 2374/2020