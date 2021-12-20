政府認可尼日利亞等3國所發針卡　本周三起可用作登機回港

即使環球新冠疫情仍然肆虐，為使海外港人可於佳節下順利歸家，港府今日(20日)公布，將認可尼日利亞、維德角或黎巴嫩發出的疫苗接種紀錄(俗稱針卡)，作為認可疫苗紀錄或登機來港的證明。相關安排將由本周三(22日)凌晨零時起實施。

政府早前宣布接受歐盟新冠數碼通行證機制下認可的疫苗接種紀錄，作為從高風險A組指明地區登機來港所要求的認可疫苗接種紀錄。歐盟最近宣布在該機制下，認可由維德角和黎巴嫩發出的針卡，等同歐盟成員國發出的疫苗接種紀錄，因此政府亦將由本周三凌晨零時起接受該些地區發出的疫苗接種紀錄為認可疫苗接種紀錄。

同時，歐盟新冠數碼通行證機制已認可阿聯酋發出的疫苗接種紀錄，港府亦將更新名單，將阿聯酋列入歐盟新冠數碼通行證機制下發出認可疫苗接種紀錄的地區。

政府會繼續與其他地區就疫苗接種紀錄認可安排進行商討。當政府與這些地區陸續達成認可安排後將更新名單，而有關名單亦已上載至政府相關專題網站。