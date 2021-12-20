事務委員會組成人數設限　自組名單優先加入

本屆立法會議席由70席增加至90席，雖《議事規則》修訂後，議員發言時間大幅縮短，但每個事務委員會由以前的自由加入仍改為設有限額，變為優先分配席位予議員自組名單。換言之，沒有加入自組名單、以個別議員身份在立法會中較為「蝕底」，人數眾多的自組名單或許能取得更大的「話語權」。

以往立法會內務委員會及財務委員會的組成方式為全體議員，但立法會主席除外，但經《議事規則》修訂後變成不少於50名委員，不包括立法會主席的全體議員均自由加入，均並非委員會的當然委員。財務委員會轄下的人事編制小組委員會及工務小組委員會在過往，人數不設上限及自由加入，經《議事規則》修訂後則需要不少於15名委員。

法案委員會設上限為15人，事務委員會、小組委員會設上限為20人，各議員不得同時出任多於6個事務委員會。上述委員會的加入方式更出現新機制，即議員需提交自組名單，名單在整個會期有效，或可選擇繼續以個別議員身份參與委員會。如加入人數超過指明上限，則優先分配予分組名單，才輪到個別議員。