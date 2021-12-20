英國遲12天始列監測地區　登機難上加難　竹篙灣疫監日數不增反減

全球Omicron變種病毒疫情急速惡化，港府今日(20日)公布一系列收緊外防措施，包括即日起收緊航班「熔斷機制」，並於明日(21日)凌晨零時起將英國納入「加強監測A組地區」，以及由本周四(23日)凌晨零時起指明秘魯為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。東網本月9日自英國爆發社區Omicron個案後已要求港府收緊安排，惟防疫怕半拍的港府遲至今日始姍姍來遲「補鑊」。不過，港府卻同時放寬「加強監測A組地區」檢疫日數，由7日縮至4日。

港府公布，即日起收緊3項外防措施，包括航班「熔斷機制」，除原有熔斷條件外，如一條航線7天內有4名或以上乘客抵港時確診，該航線須熔斷14天；本周五(24日)起，所有地區來港人士登機來港前須進行的核酸檢測，採樣時限由72小時縮短至48小時；以及由明日起從「加強監測A組地區」抵港人士抵港首4天須在檢疫中心強制檢疫，抵港首7天須每天接受檢測，其後檢疫期間須隔天接受檢測。

不過，港府卻放寬「加強監測A組地區」的檢疫日數，原本來自該名單地區的抵港人士須於檢疫中心隔離7日始可轉到酒店完成餘下14日隔離，港府今日表示，經過觀察，至今所有本港Omicron輸入個案，均在抵港檢測或抵港後首3天內檢測所發現。為善用最高規格的竹篙灣檢疫中心檢疫設施，政府將於明日起，調整「加強監測A組地區」的檢疫安排，抵港人士先到竹篙灣檢疫中心進行4天強制檢疫，其間每天進行病毒檢測。有關人士其後會於抵港第5天由專車送到來港前已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的17天強制檢疫。

同時，所有曾逗留「加強監測A組地區」的抵港人士，抵港首7天不論身處檢疫中心或指定檢疫酒店檢疫均必須每天接受檢測，其後14天檢疫期必須隔天接受檢測（即抵港後第9天、第11天、第13天、第15天、第17天及第19天），連同抵港時於機場接受「檢測待行」，及於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測，相關人士合共須接受14次檢測，以杜絕漏網之魚。

政府會就上述調整設立7天過渡期，在明日至本月27日的過渡期內，如相關來港人士登機來港時所持的指定檢疫酒店預訂房間確認書上，所列的租住期為抵達香港的第8日起計不少於14晚（即現有要求），亦可獲准登機來港。相關人士抵港後將按現有安排先在竹篙灣檢疫中心強制檢疫7天，如能確認預訂原有指定檢疫酒店在抵港第5天至第7天的房間，則可在抵港第5天由專車送到該指定檢疫酒店完成餘下17天的強制檢疫。由本月28日起，來港人士所持的指定檢疫酒店預訂房間確認書必須為更新安排下要求的租住期，即為抵達香港的第5日起計不少於17晚。