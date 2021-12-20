北角驥華苑呎價$9950勢成居屋樓王　啟德啟欣苑上車盤售124萬

市民上車機會又來！房屋委員會資助房屋小組22日開會，料將討論新一期居屋、綠置居及租置公屋貨尾銷售安排。新一期居屋擬明年初開售，將以51折推售，預計銷售規模龐大，涉及逾8,000伙，售價由過百萬至500多萬港元不等；且不少屬「靚盤」，地理位置優越，多個樓盤鄰近港鐵站。

據悉，新一期居屋將以51折推售，屬於近年最大折扣出售；其中罕見位於北角渣華道的驥華苑，折後平均呎價約為9,950港元，勢成居屋「樓王」，其中中高層及大單位呎價勢破萬港元。至於位於啟德的啟欣苑，平均呎價為8,530港元。位於東涌的裕雅苑，平均呎價最便宜，約5,730港元，該項目預計明年9月入伙，買家變相可即買即住。

而位於賽馬會傑志中心球場旁邊的沙田安睦街第一期居屋項目，預計可提供約500伙。安睦街項目交通便利，距石門港鐵站僅約5分鐘路程，高層單位更有望欣賞到城門河景色。

此外，有傳新一期居屋轉售限制有變，房委會或引入更嚴格限制，包括要求新居屋業主在置業首5年，不能以高於原價賣樓。於首次轉讓日期起計第5年起，業主才可在未補價情況下，將單位售予綠表或白居二等買家，較以往的限制延長兩年。

至於綠白表配額方面，有傳將沿用去年標準，維持四六比，並擬預留給家有長者優先選樓計劃的配額有約2,700個，一人申請配額有約900個。至於白居二方面，有傳家庭及一人申請比例是九一比。