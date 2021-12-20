議事規則修訂　議員行為不檢點　主席可點名動議暫停其職務

泛民主派議員多年在議會內拉布成風，甚至作出不檢點行為、多次點算法定人數，導致立法會流會，加上新一屆議員人數多達90位，故立法會早前修訂議事規則，對議員的行為舉止等規範作出檢討。多次議事規則修訂後，如議員作出極不檢點行為，立法會主席就可將其點名，議案獲得通過後將會暫停其立法會職務。

過去曾出現議員在立法會衝向主席台引發衝擊，以及潑臭水令會議一度暫停。針對議員行為極不檢點，立法會主席認為讓該名議員立即退席不足以處理問題，可將該議員點名。隨後，立法會代理主席會動議議案，將其議員的職務予以暫停，議案不容修正及辯論。如獲通過，該議員需立即離開會議廳、不得參與立法會會議、接受財政處分。對於暫停其職務的時長方面，首次被停職的時長是一星期，再犯會暫停上次期限兩倍的時長，如此類推，但不會超過任期完結的日期。

在泛民、建制針鋒相對的時段，有議員故意點算會議法定人數，引致流會。議事規則修訂後，如議員在無合理原因下缺席而因法定人數不足，將會被施加罰款，金額等同一天的酬金，即3400港元。

立法會於2018年恢復一地兩檢條例草案進行二讀辯論，議員曾提出中止待續議案，經歷約9小時辯論後中止待續議案被否決。為防事件重演，議事規則訂明辯論中止待續議案不再可隨時提出，而是需在發言前動議，如立法會主席認為是濫用程序，更可決定不得提出或直接付諸表決。會議上縮短議員的發言時間，同時不允許在委員會會議上提出無經預告動議議案。

立法會各委員會的選舉主席程序方面，將會由立法會秘書處收到有效提名後預訂進行選舉會議，主席選舉需在30分鐘內完成，否則休會。至於委員會組成，事務委員會及研究立法建議的委員會，分別不得多於20人及15人，會採用配額制；內務委員會及財務委員會，則不少於50人。

另外，議員出席立法會會議的衣飾亦受限，需穿着商務衣飾；在會議上展示的物品只可為闡述個人論點時使用，並不得妨礙會議進行。