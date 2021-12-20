送遞員要求改善待遇　外賣平台foodpanda稱服務費具市場競爭力

外賣平台foodpanda的送遞員在上月中，因不滿被削減訂單服務費及待遇欠佳，發起罷工行動。其後勞資雙方達成共識，foodpanda今日(20日)與送遞團隊舉行線上交流會，並交代15項要求的改善進度，包括提升了平日繁忙時間的額外服務費，維持基礎服務費的水平，稱隨着訂單數量上升，送遞員每小時平均服務費上升了17%。

平台又指，公司已就送遞團隊的要求，取消或調整政策，例如取消因每小時少於5次的轉單或拒絕訂單的更份暫停，又放寬接單時限由45秒至70秒，並為實際送遞距離較系統計算距離多於1公里的電單車送遞員提供5港元補償。但平台未有取消要求送遞員提供送遞證明的要求，稱措施目的是防止欺詐，以及保護送遞員，以免被客人騙指未有送餐等情況。

平台香港營運總監Pedro Dias被送遞員問到服務費過低時，認為平台現時所提供的服務費已十分具競爭力，並且已平衡公司長遠發展與送遞團隊的表現，又指不願見到送遞團隊因服務費而轉到其他外賣平台工作。