3款法國進口芝士受大腸桿菌污染　食安勒令回收

芝士是不可或缺的食材，亦深受港人歡迎，惟3款法國進口芝士疑受產志賀毒素大腸桿菌污染，食用後可致腸出血及溶血尿毒症。食物環境衞生署食物安全中心今日(20日)就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當跟進行動，同時呼籲業界應立即停止使用或出售，市民亦不要食用。

有問題的產品名稱為「FRERES MARCHAND - CANTAL ENTRE DEUX AOP」、「TRADITIONAL SELECTION 1KG - 4 CHEESES」及「TRADITIONAL SELECTION 2KG - 6 CHEESES」；來源地為法國，品牌是「Les Frères Marchand」，由「奇達思優質食品」進口，受影響批次為「LOT 21-45」。

中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統通報，指上述產品懷疑受產志賀毒素大腸桿菌污染，正進行回收。初步調查發現，進口商「奇達思優質食品」曾進口部分受影響批次產品，現已按中心指示展開回收。

產志賀毒素大腸桿菌可經由水及食物傳播而感染人體，飲用受污染的水或進食未烹煮熟透和受污染的食物可感染此菌而引起腸道傳染病，部分受感染的人可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症。