柏傲莊第一期樓宇混凝土未達標　屋宇署指無明顯危險批准加固工程

新世界發展旗下沙田大圍站上蓋項目柏傲莊III，於今年7月爆出其中2座混凝土未達要求須拆卸重建。屋宇署今日(20日)指，早前已要求負責該發展項目的人士須為同一項目其餘5幢，即第一期的第2座及第3座及第二期的第5座、第6座及第7座住宅大廈進行額外測試，發現第一期樓宇，即第2座及第3座則有極少部分樣本，約5%的混凝土強度低於該署批准圖則的指明等級強度。屋宇署同時就新批准開展工程的發展項目施加額外要求，正草擬相關作業備考，目標是於明年第一季實施。

屋宇署表示，已要求項目負責人於該5幢大廈的鋼筋混凝土支柱及承力牆進行額外測試，包括在指定位置額外抽取混凝土芯並進行抗壓測試。結果發現第二期樓宇(即第5座、第6座及第7座)的樣本全部達標；第一期樓宇(即第2座及第3座)則有極小部分樣本(約5%)的混凝土強度低於該署批准圖則的指明等級強度。

屋宇署稱，已要求有關註冊建築專業人士及註冊承建商提交事件報告，同時已就事件中是否有人違反《建築物條例》展開調查。由於有關調查仍在進行中，該署指現階段不宜就事件的原因作出評論，視乎調查結果，將按《建築物條例》的規定採取適當行動。

屋宇署續說，該項目第一期兩幢大廈整體結構並沒有明顯危險，已要求負責項目的註冊建築專業人士及註冊承建商就第一期發展建議跟進工程，同時於今日批准有關加固工程及發出施工同意書。根據項目負責人估計，有關工程可於數月內完成。屋宇署強調，所有工程需按批准圖則及《建築物條例》有關規定進行，並會在所有工程妥善完成後才發出佔用許可證。

屋宇署就新批准開展工程的發展項目施加額外要求，包括就私人樓宇上蓋主體結構工程，除現時於混凝土運抵地盤時須取樣製造混凝土立方塊，並於第28天對有關樣本進行抗壓測試的規定外，將會額外要求於相關工程進行期間對結構構件定期進行反彈錘敲測試。另外，就擬議增加反彈錘敲測試則須在完成每次澆注混凝土工序後的第七天進行，並涵蓋不同主要混凝土結構構件，包括支柱、承力牆、轉換層板、轉換橫樑等，以能更早檢查位於關鍵位置的結構構件的混凝土強度。

屋宇署表示，相關的註冊建築專業人士須備存有關紀錄供審查之用，如發現混凝土的強度或品質有欠妥之處，須主動通知該署及於確認事故後14天內提交報告。

此外，屋宇署補充指，正積極考慮引入嵌入式傳感器，容許業界以此作為遵從額外的反彈錘敲測試規定的替代方案。傳感器透過實時量度混凝土的溫度變化，推算混凝土的強度。有關技術正於一些私人建築及工務工程項目中試用，視乎有關經驗及數據，並擬於明年初與業界進一步探討該技術並提供詳細指引。

新世界發展發言人回應指，柏傲莊第1期和第2期的全面覆檢已經完成，第2期的覆檢結果全部達標，而第1期的跟進工程方案已於今日獲屋宇署批准。新世界強調，第1期的兩座樓宇結構安全，並已要求承建商盡快執行跟進工程。

發言人續稱，有關跟進方案只涉及數個單位，預計工程完成後，對第1期取得入伙紙及關鍵日期並未有影響，並將個別聯絡有關買家商討後續安排。據了解，有關數個單位的受影響位置只涉及單位內櫳。該集團承諾，整個柏傲莊項目將以最佳質量完工，交付全數買家。