港大醫學院研新藥物組合　成功篩選治療肝癌新療法

肝癌屬於全球常見的癌症之一，其死亡率亦是眾多癌症中的第三高；然而大部分患者現時只能接受化療或標靶藥物治療，但治療成效不高。香港大學醫學院生物醫學學院研究團隊最近提出一項新的肝癌組合治療方法，包括將用於血管擴張的藥物艾芬地爾(ifenprodil)轉化為新的肝癌治療藥物，與治療肝癌的一線標靶藥物索拉非尼(sorafenib)聯合使用，最後成功篩選出有效治療肝癌的組合。相關研究成果已於國際科學期刊《Cancer Research》上發表。

港大醫學院指出，艾芬地爾是一種用於血管擴張的藥物，具有良好的長期用藥安全史。研究團隊將其轉化為新的肝癌治療藥物，與治療肝癌的一線標靶藥物索拉非尼聯合使用，開發一種新的肝癌組合療法，以減少單一用藥導致抗藥性，甚至復發的機會。

研究團隊為找出針對肝癌幹細胞的基因靶點，通過CombiGEM-CRISPR v2.0多基因剔除技術平台，於眾多組合中找出有效抑制肝癌細胞生長，及生存的雙基因剔除組合，最後成功篩選出兩組。

研究團隊還拆解聯合使用艾芬地爾和索拉非尼抑制肝癌細胞的分子機制，在多種實驗模型包括肝癌細胞、肝癌病人類器官，以及小鼠腫瘤模型中，組合療法可以引致癌細胞凋亡，從而顯著減少癌細胞的生長，以及抑制肝癌幹細胞特性。

港大醫學院生物醫學學院副教授馬佳宜說，與研發全新藥物相比，轉化現有藥物能夠大大降低研究時間和成本，同時也避免了使用全新藥物帶來未知的安全問題，有更大機會在臨床患者中測試。他期望這全新的組合療法能夠拯救或延長肝癌病人的性命。

港大醫學院生物醫學學院助理教授黃兆麟則稱，CombiGEM-CRISPR v2.0平台能找出潛在藥物靶點和靶點組合，並應用於不同疾病上，拓展尋找新藥物組合療法和轉化現有藥物的可能。