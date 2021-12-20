海關破泰國抵港罐頭水果藏毒案　檢近3千萬元海洛英拘2男

香港海關於上周四(16日)檢獲22公斤懷疑海洛英，市值約2,900萬港元，關員其後在今日(20日)掩至元朗，拘捕兩名男子。

海關港口及海域科根據風險評估，於上周四在元朗拆貨場挑選一批由泰國海運抵港的貨物進行檢驗，貨物報稱藏有40箱罐頭水果，關員以X光機進行掃描期間，發現影像有異常，遂打開貨物逐一檢查，其中3箱、總共72個罐頭藏有該批懷疑海洛英。

海關毒品調查科接手案件，發現毒販於今日安排貨車，從元朗拆貨場提取貨品，並運送至一個較僻靜的地方，與一名男子進行交收。關員於是暗中尾隨，直至到達該名男子的寓所門外，將該名20歲、報稱搬運工人的收貨男子及33歲貨車司機拘捕。被捕2人會被通宵扣留調查，案件仍然調查中，不排除有更多人被捕。

海關毒品調查科高級調查主任林妙珠表示，毒販沒有用盡40箱貨物，僅利用其中3箱收藏毒品，相信有人企圖魚目混珠。此外，藏有毒品的罐頭，表面包裝均印有荔枝及紅毛丹圖案，而沒有收藏毒品的罐頭，則印有其他不同的水果。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。海關作出呼籲，不要因金錢利益鋌而走險，協助犯案，如有懷疑可向海關聯絡。