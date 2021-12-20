建制陣營整體票數有增長　多區打破六四比

在傳統泛民主派缺席新一屆立法會選舉的情況下，建制及泛民之間的「黃金六四比例」定律被打破，建制陣營整體得票數目較2016年立法會選舉及2019年區議會選舉增加，在多區得票率更達90%。至於非建制派的得票率則大減至只有7%，部分選區更不足3%。

根據選舉結果，建制派在今場地區直選的選舉中奪得約123萬票，較2016年立法會選舉增加逾36萬票，建制派的票數在各區均錄得增幅。按新地方選區新劃界作比較，新界東南、新界北、新界西北及新界東北的增幅最為明顯，所得票數增約4萬票，得票率大幅增加逾50%，甚至達62%。

至於對比前年的區議會選舉，今次所得票數多約2萬票，雖然各區得票率均增加40%至60%，但建制派在部分選區所得票數則有減少，包括香港島東、香港島西、九龍西及新界北，最多約相差9千多票。

在非建制派陣營方面，35名候選人中非建制派佔12位，但明顯未獲傳統泛民或本土派支持者支持，非建制派陣營保持60%得票率的定律已不再。該陣營所得票數大減，在今屆選舉僅有約9萬票，佔整體票數約7%，個別非建制候選人僅取得該區約10%選票，其中在新界北及新界西選區的得票率，更只有不足3%。而對比2016年立法會選舉減少逾110萬票；至於與前年取得主導權的區議會選舉相比，更大失逾150萬票。