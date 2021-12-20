黎智英官司不斷　詐騙案明提堂　違國安法案下周再訊

現於赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，之前已因涉及4宗非法集結案共判監20個月；惟官司纏身的他，仍要面對2宗刑事案有待審理。黎另被控與壹傳媒高層人員涉嫌串謀欺詐香港科技園有限公司，隱瞞其租賃之將軍澳工業村用地違反租契，此案於明日(21日)在區域法院再提堂。此外，黎和香港《蘋果日報》多名高層涉嫌違反《港區國安法》中，串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪，亦將於下周二(28日)在西九龍裁判法院再提訊。換言之，黎智英在這2周內，要不斷游走監獄與法庭之間。

本月初於獄中度過74歲生日的黎智英，因涉及前年8.18、8.31、10.1及去年6.4共4宗非法集結案，判囚20個月，現時服刑中。他另外涉及2宗案件，其中一案是黎與壹傳媒前高層周達權和黃偉強，串謀欺詐香港科技園有限公司，隱瞞其租賃之將軍澳工業村用地違反租契。黎與該2人被控欺詐罪，案件暫定明年3月14日至4月20日審訊，其中黎與黃於明日會在區院再作提訊。

另一案則涉及違反《港區國安法》，黎在該案被控勾結外國或境外勢力危害國家安全罪、串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪、串謀作出1項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為等3罪，該案一經定罪，最高刑罰是終身監禁。該案現定於下周二在西九龍法院再訊，同案還有壹傳媒和香港《蘋果日報》的6名高層。香港《蘋果日報》在今年6月24日停刊；而壹傳媒有限公司則在今年12月15日被法庭頒令清盤。