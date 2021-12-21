東方日報A1：追討血汗錢　破欠遲來改變

破產欠薪保障基金申索金額有望鬆綁，打工仔或可討回所有血汗錢！基金申請特惠款項4個項目25年來未有調整，其中欠薪特惠款項上限，一直維持於3.6萬元水平，一直為人詬病。據悉，政府擬調高破欠基金特惠款項4個項目的申索上限，下月交破欠基金委員會討論，最快明年由立法會審議。有工會批評申索金額多年未調整，影響打工仔權益，倡當局以目前的工資中位數計算申索上限，將欠薪項目倍增至8萬元，加強保障被遣散的員工；有僱主代表亦認為，提高上限做法合理，但擔心當局會加徵費，加重負擔。

暴疫夾擊下本港經濟不景，不少企業結業並遣散員工。若員工遭拖欠薪金，可向破欠基金申請特惠款項，討回欠薪或遣散費等。不過，基金設有申索上限，其中欠薪一項更以1996年的工資中位數計算所得，25年來從未調整，導致不少打工仔無法討回所有血汗錢。勞工處資料顯示，2019年至今年10月間，基金共接獲8,837宗申請，欠薪等4個項目合計，平均申索金額達8.9萬元，但打工仔平均只獲發約3.3萬元，佔申索額37%。同期欠薪項目中有2,473宗申請達基金特惠款項上限，屬4項申請項目之最，平均每宗個案申索約4.5萬元，超出上限的3.6萬元約27%。

對於政府有意調高申索上限，港九勞工社團聯會副主席儲漢松指出，欠薪特惠款項上限的3.6萬元是以1996年工資中位數9,000元乘4倍而來，有必要調整上限；建議以現時工資中位數兩萬元代入同等方程式，放寬至8萬元上限。基金每年都有徵費，加上預期申索個案會隨疫情緩和減少，他相信基金有能力支付。現時工友追討欠薪需經過多項程序，費時長達一年半載，他建議政府簡化程序，例如容許以勞審處頒發的判令啟動破欠申請程序，省卻僱員申請法援將公司清盤的時間。

香港中小型企業聯合會麥美儀亦認同做法，指金額多年未調升，「追通脹都要」，對僱員亦相對公平。但她認為，基金的資金主要來自商業登記證徵費，每年250元，擔心當局提高申索上限後，會導致基金「乾塘」，屆時可能要調高徵費，加重僱主經營壓力。她強調，沒有僱主想破產，促當局留待通關、經濟復甦後，再討論基金池的問題。

破欠基金其他資金來源還包括從未能償債僱主經轉移的餘下資產所收回的款項，以及銀行存款的回報。根據資料顯示，截至今年初，破欠基金累積盈餘有逾61.5億元。

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