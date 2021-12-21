9月職位空缺增　較去年同期升四成

本港最新失業率回落至4.1%，政府統計處昨發表今年9月就業及職位空缺的統計數字，私營機構總就業人數上升0.3%，即增加8,600人；而職位空缺數目為54,560個，較上年同期增加40%，約15,650個，當中以人類保健服務增加最多，較去年同期上升114%，即增加2,580個職位空缺。

今年9月54,560個私營機構職位空缺當中，教育業佔最多，有5,790個；其次是金融及保險業，有5,530個。而專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）、人類保健服務業、零售業，則分別佔5,390個、4,840個及4,710個。

今年9月份所有選定行業的職位空缺數目較上年同期均有所增加，其中人類保健服務業較去年同期激增114%，增加2,580個職位空缺；而餐飲服務業，較去年同期增加77%，增加1,910個職位空缺。教育業亦增加47%，增1,860個；零售業增50%，增1,570個。

而第3季的整體本地生產總值較上年同期實質上升5.4%，今年第二季的升幅為7.6%。

所有服務活動合計的淨產值在今年第3季實質上升5.3%，而第2季的升幅為6.6%，當中住宿服務及膳食服務業的淨產值升幅最高，在今年第3季與上年同期比較實質上升46.8%，而第2季的升幅為16.8%。統計處表示，隨着全球經濟活動持續恢復，加上本地疫情穩定，香港的經濟復甦在今年第3季更形穩固，而消費券亦為消費相關行業提供了額外支持。