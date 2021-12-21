破欠申索行業　餐飲建造業最多

根據勞工處數字，於2019年至今年10月期間，破產欠薪保障基金接獲最多申請的兩大行業是餐飲服務活動以及建造業，分別有2,428宗和2,117宗申請，佔總申請宗數逾半。飲食業界工會代表稱，從工會觀察所得，當政府防疫措施愈嚴厲，影響會較大，同期出現的欠薪個案亦會愈多，而近期有消息指中小企融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」即將到期，業界對此感到擔心。

從數據可見，2019年至今年10月期間，破欠基金接獲的申請宗數合共有8,837宗。以行業分析，3年間首兩位都是餐飲服務活動及建造業；其中餐飲服務活動以2,428宗佔最多，佔總申請宗數約27.5%；建造業則以2,117宗居次，佔總申請宗數約24%。兩者合共有4,545宗申請，佔總申請宗數約51.4%，即超過一半。

香港飲食業職工會聯合會總幹事李卓燊指出，據其工會觀察所得，當政府防疫措施愈嚴厲，影響會較大，同期出現的欠薪個案亦會愈多。他又提到，近期有消息指提供予中小企的「百分百擔保特惠貸款」即將到期，業界對此感到擔心要開始還本；惟疫情稍緩，不少公司都「未回到氣」，工會憂慮會有僱主「走精面」以逃避還款，亦令員工只能申請破欠，以索償應得的薪金。