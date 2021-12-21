涉轉載許智峯白票貼文遭控　2人暫准保釋　案押明年2.15再訊

2021年立法會換屆選舉的選舉期間，廉政公署發現有人持續於互聯網上，轉載煽惑他人在今屆立法會選舉中投白票及不投票的貼文，因而拘捕多人。其中2名早前被捕人士，各被控一項「在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪，分作2案今早(21日)於觀塘裁判法院提堂。2名被告毋須答辯，裁判官應辯方要求，把兩案一同押後至明年2月15日再訊，以待辯方索取文件及給予被告法律意見。此期間2名被告准以1,000港元保釋候訊。

2名被告分別為陳健民(36歲、銷售員)及梁月嫦(65歲、辦公室助理)，各被控違反《選舉（舞弊及非法行為）》條例第27A(1)條及根據第22(1)條可予懲處。控罪指，2人分別於2021年10月30日至11月9日或12月16日期間，在2021年立法會換屆選舉，藉公開活動作出非法行為，即各在一個Facebook專頁上轉載一個名為「許智峯 Ted Flui Chi Fung 」的Facebook 專頁的一個日期為2021年10月29日的貼文，而該貼文煽惑在該選舉中投票的另一人以任何方式處置給該另一人的選票，致使該選票在該選舉中根據任何選舉法被視為無效。

案件編號：KTCC 2291、2292/2021