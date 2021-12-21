創科基金下月提高資助上限　至今批2200份申請涉5.5億元資助

發展局聯同建造業議會完成建造業創新及科技基金的中期檢討。

​發展局今(21日)公布，早前聯同建造業議會完成建造業創新及科技基金的中期檢討，將推出一系列優化措施，進一步支持業界採用創新建築科技，促進生產力及提高建造質素。優化措施包括提高資助上限、擴大資助範圍、簡化申請程序等，將適用於明年1月1日起接收的申請。

發展局局長黃偉綸表示，基金至今共批出約2,200份申請，涉及資助總額約5.5億港元，資助逾800家建造業企業更廣泛使用創新建築方法及科技，提升生產力、建造質素、工地安全和環保效益。自基金推行後，採用建築訊息模擬、「組裝合成」建築法、先進建築科技、預製鋼筋等創新科技的建築項目，以至接受相關科技培訓的從業員均顯著增加，基金成功促進香港進一步邁向「建造業2.0」。

根據創新及科技基金網頁，優化措施包括提升每項科技資助上限至150萬港元；新增每項安全相關科技提升至200萬港元，以及新增香港的先驅應用項目，以配對模式資助70%，以及每個申請上限為1,000萬港元。

建造業議會於周四(23日)下午2時30分舉辦網上簡介會，向業界解說基金優化措施的內容及細節，並邀請基金申請者分享他們在科技應用方面的成功個案。有意參與的業界從業員可於網上登記。