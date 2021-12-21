何栢良料北半球Omicron個案激增　本港輸入病例亦隨之上升

全球Omicron變種病毒疫情急速惡化，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天(21日)在電台節目表示，香港目前的Omicron個案，均屬輸入個案，他估計Omicron將成為歐洲、美國和英國等地的主流病毒株，而由於未來一周當地將有不少節慶，相信北半球新增確診的個案將會明顯上升，本港Omicron輸入個案估計亦會持續上升。

何又指政府放寬「加強監測A組地區」檢疫日數，由7日縮至4日，是基於目前本港所有Omicron輸入個案都能在抵港三天內找出。而根據外國的數據，Omicron潛伏期為2至3天，比起其他變種病毒的4至5天為短，相信日後有約一半的Omicron個案能在首四天找出。而將入住竹篙灣的日數要求由7天減至4天，可以有更多人入住。這亦是考慮到聖誕期間有較多港人由英國回流香港，要預留足夠檢疫設施。何認同做法不理想，不過政府同時已要求有關人士需加密檢測，至26日內需檢測14次，相信仍可守得穩外防輸入。

對於外界批評政府至今仍未收緊機組人員等豁免人士的檢疫要求，何指是因為擔心影響本港物流，但他建議可收緊豁免要求，包括加密檢測次數，並禁止堂食及前往指定處所。

港府昨(20日)公布一系列收緊外防措施，包括昨起收緊航班「熔斷機制」，並於今日(21日)起將英國納入「加強監測A組地區」，以及由23日起指明秘魯為A組指明地區。