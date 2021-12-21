馬會撥款2700萬港元　捐贈手機予2萬名基層長者掃安心

政府早前宣布由12月9日起，市民需在大部分公共場所及所有持牌食肆強制「安心出行」，事件引來坊間不少詬病，指無視社會弱勢社群困難。香港賽馬會今天(21日)宣布透過其慈善信託基金撥捐2,700萬港元，並夥拍12間社福機構及四間本地流動通訊網絡商，向2萬名基層長者派發可支援「安心出行」的智能手機，兼連12個月免費流動通訊基本服務。

馬會慈善及社區事務執行總監張亮表示注意到部分基層長者，特別是非居住於安老院舍的貧困長者，並沒有智能手機，因此未能使用程式。計劃同時為長者提供使用指導，協助長者掌握使用智能手機及相關應用程式的方法及技巧，受助者參加計劃的費用亦是全免。

合資格長者在經審批時必需正接受社會福利署綜合社會保障援助、年滿65歲、非居住於安老院舍、未擁有智能手機，並必需經由參與計劃的12間社福機構轄下的長者地區中心及長者鄰舍中心的社工轉介。社工會初步評估參加計劃之長者的狀況，將個案轉介予指定長者地區中心，以進一步核實需要及審批。

參與計劃的12間社福機構包括﹕香港仔坊會社會服務、香港明愛、基督教家庭服務中心、基督教香港信義會社會服務部、基督教靈實協會、香港聖公會福利協會有限公司、香港耆康老人福利會、香港基督教女青年會、鄰舍輔導會、救世軍、聖雅各福群會及仁愛堂。