Lunch哥參與示威盼罰款了事　官判感化1年　叮囑要接受輔導

近年反對修訂逃犯條例事件中，經常現身示威的「Lunch哥」李國永，去年4月於中環國際金融中心商場內參與示威，而被票控違反禁聚令，他早前認罪後，稱不願履行感化及社會服務令，冀以罰款了事，一度須還押索取報告。案件今早(21日)在九龍城裁判法院作判刑時，辯方指被告已改變態度，願意接受感化令及遵守附帶條件，包括出席心理及精神輔導，又稱被告初犯及自小有精神方面困擾，希望法庭判處非監禁式刑罰，並指被告希望來年可重考中學文憑試。裁判官莫子聰最終判處李國永感化1年，期間須依感化官指示，出席社區活動及接受輔導等。

19歲被告李國永，被票控一項參與受禁群組聚集。案情指出，2020年4月28日有人發起在中環國際金融中心商場內舉行「和你Sing」活動。當晚約6時，包括被告在內共20名示威者在商場1樓聚集、叫喊口號及展示政治標語。警員接報到場，拉起封鎖線，並警告在場示威者須於5分鐘內解散離開。惟示威者未有理會，最終被發告票。

李國永早前在東區裁判法院認罪後，表明不願履行感化及社會服務令，冀以罰款了事。裁判官莫子聰認為本案嚴重，「被告身為學生，唔好好讀書，掛住搞政治」，置疫情於不顧，認為罰款並非預設刑罰，下令李還押及索取勞教中心等一系列報告；李其後向高等法院申請保釋獲批。

案件編號：ESFS 27/2020