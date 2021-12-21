迫男童手淫兼講「我愛你」換AirPods Pro　六旬漢押下月初判刑

過往有風化案底的孌童已婚漢，前年在連鎖玩具店結識一名年僅12歲男童後，自稱是其「契老竇」，不但着男童每日早午晚說「契老竇我愛你」，以換取AirPods Pro(無線耳機)等禮物，更涉嫌多次到男童住所，在門外樓梯除褲要求互相手淫。該已婚漢早前經審訊後，被裁定3項非禮及一項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪罪成，原本今早(21日)在區院判刑。法官指，報告顯示男童仍感憤怒，他希望被告以後要戴追蹤器及判囚終身。法官考慮到男童的父母事後亦相當震驚，決定先讓警方為男童父母錄口供，了解他們的心理狀況，押後至明年1月4日判刑，被告續須還押。

現年63歲的被告趙南森，又名趙淑謙，報稱是退休人士。他被控於2019年10月28日，在一輛88號線巴士上非禮男童X；於2020年8月20日至8月25日期間，在大埔某村屋與或向X做出嚴重猥褻行為；於2020年8月31日及同年9月1日非禮X。

控方開案陳詞指，X與父母在大埔村屋居住。2019年10月22日，X在旺角一商場的連鎖玩具店打開了一盒玩具，被店長發現，被告見狀即上前協助，並代為付款。X說會還錢給被告，相約被告之後到他的學校門外的巴士站見面。同月28日，X與被告見面，準備還錢時，被告卻說不用，又跟隨X搭巴士。2人坐在上層後排位置，經過大老山隧道時，被告隔着校褲摸X下體數秒。X隨即喝止。被告一直跟隨X返家，抵達村外時始應X要求離開。

至2020年1月，X在學校外見到被告，被告尾隨X，並問X的住址。X為了讓被告離開，把住址告知。同年8月，被告到X住所，2人在門外的樓梯見面。期間被告脫褲子，要求X替他手淫，同時要替X手淫。X聽從指示除褲，並觸摸被告陰莖，嘗試替被告手淫，但不成功。同年8月31日及9月1日，被告先後再到X住所，X希望被告盡快離開，遂除褲讓被告替他手淫2分鐘。

至去年9月，X的父母查看兒子手機時，覺得X與被告的訊息可疑，致電給被告，被告自稱是X的「契老竇」，進一步了解下揭發事件並報警。從X與被告的WhatsApp紀錄中可見，被告曾提及一些獎賞方法，包括每日早午晚說「契老竇我愛你」，及與他共進午餐10次，就可以獲得遊戲點數或AirPods Pro。X在案發時段期間，曾收取被告的禮物，包括200港元現金、陀螺、AirPods Pro等。

案件編號：DCCC 265/2021