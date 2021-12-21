黎智英涉欺詐案　控辯方同意停論法律爭議　押明年3.14正式審訊

正在監獄服刑的壹傳媒黎智英，與壹傳媒集團營運總裁兼時任財務總裁周達權和行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並隱瞞香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益近2,000萬港元。3人因此被控欺詐罪，控方早前申請將案件交由國安法指定法官處理，有關申請本今(21日)於區院處理。惟《港區國安法》指定法官陳廣池表示，案件將排期由他審理，若續進行有關爭議只會流於學術討論。雙方及後同意就此不再進行討論，案件亦照原定排期於明年3月14日正式審訊，審期25天，及定於2月21日先進行審前覆核。

本案3名被告為黎智英（74歲）、周達權（63歲）和黃偉強（59歲）。控罪指，3名被告於2016年6月27日至2020年5月22日期間藉着欺騙，即向香港科技園公司隱瞞，沒有或未曾在違反於1999年5月25日訂立的租契的情況下使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；以及向科技園公司虛假地表示，是在該租契所容許的情況下，使用或曾經使用該處所或該處所的部分，並以此意圖詐騙及誘使科技園公司不執行租契下的權利去採取行動，導致該蘋果日報印刷有限公司及或力高顧問有限公司獲得利益；或導致科技園公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。今只有黎及黃出席提訊，周早前已獲法庭豁免不用出席是次聆訊。

辯方另表示因黃聽力有問題，為了於審訊中能令黃知悉庭上證供，一度申請為黃安排速記員，以便黃能以書面閱讀庭上證供。惟法官認為此牽涉複雜問題，包括有關的速記騰本須予法庭及控辯雙方皆可看到等，而法庭可安排傳譯員提供旁述服務，覆述庭內事項予被告聽，着辯方或考慮使用此服務設備。經商討後，辯方將會稍後就有關設備進行測試，再行決定。

案件編號：DCCC 349/2021