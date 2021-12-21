虛報2中學有炸彈　男公務員被控3罪准保釋候訊

一名報稱公務員的中年漢，涉嫌於去年5月4日，即2020年中學文憑試（DSE）中國語文科筆試開考首天，向警方虛報九龍區2間中學校園內有炸彈。警方拘捕他後，再發現他涉及一宗盜竊案，與管有事主的身分證。該名中年漢被控盜竊、管有他人身份證，及向他人傳達有炸彈的虛假消息共3罪，案件今日（21日）在觀塘裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。案件現押後至明年2月15日再訊，期間被告續准保釋候訊。

控罪指，54歲被告楊偉忠、報稱公務員，於2018年8月10日，在何文田香港足球總會偷竊1個黑色銀包內有1張香港身份證、現金港幣10元、1張中國銀行提款卡，1張花旗銀行Visa卡及1張職員證，而上述物品為杜文現的財產。以及於2020年6月17日，在土瓜灣天光道曉暉華庭2座某室無合法權限或合理辯解，而管有屬於杜文現的身份證。

另控被告於2020年5月4日，在香港與其他不知名人士，將其明知或相信是虛假的消息向警方傳達，意圖誘使警方相信於九龍培正中學及聖言中學放有炸彈或放有會爆炸或易燃的物品、物體或物件。

案件編號：KTCC 2290/2021