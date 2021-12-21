狄志遠朝早稱懷孤單心情入議會　下午：不會感到太孤單

立法會選舉結果出爐，不少新面孔出現。立法會主席梁君彥今早(21日)與多位功能組別候任議員會見傳媒，冀議會摒棄黨派之爭，以「廣角鏡」看待問題、以「多聲道」問政。唯一非建制派、社福界候任議員狄志遠表示，新稱號是「1:89」，懷著孤單心情進入議會，指出不少議員關心福利政策，指黃藍對決已成歷史，作為非建制派一員，爭取民主是必然，不擔心一人在議會，因為有社會支持。

不過，狄下午召開記者會時就指，雖然是唯一非建制派，但不會感到太孤單。至於在民生問題如福利及教育方面上，他認為仍有很大空間可與建制派合作，強調在共同社會利益上不會有政黨門戶之結。至於會否與其他沒有政黨候任議員自組聯盟，他指仍言之尚早。在政府關係方面，他強調非建制角色明顯，不會扶植政府，會成為議會「第十人」，嚴厲批評政府，令政府聽取不同聲音。他又強調需要結合民間力量，再透過其在議會中發聲，如有機會亦會主動聯繫中聯辦。

被問及會否在議會中提出悼念六四、要求特赦反修例示威者及重啟政改，狄指六四是民主運動，希望中央未來有正面評價，又指悼念形式不同，立場態度已很清楚，希望可給予時間思考是否有比議會提出悼念更聰明的方法。至於重啟政改方面，他強調爭取民主很重要，政府有憲制責任創造有利環境推動重啟政改。

建制派班長、商界議員廖長江指完善選舉制度後第一次立法會選舉，歷史性排除自動當選，希望30位五光十色的功能界別議員，為香港整體利益着想，並非僅顧及業界利益。

經民聯主席、工程界議員盧偉國稱，本次選舉是港式優質民主實踐，促集中精力改善經濟、民生，切實為市民做實事、謀福祉；自由黨主席、飲食界議員張宇人表示自己在議會內「最老」，會繼續監察政府；勞工界候任議員郭偉強指，今屆議會打破政治壁壘，均有合作空間。

港區人大、政協及有關全國性團體界候任議員陳勇笑言，大家認為該界別是「超級愛國者、國家隊」，會紮根香港、推動融入國家。本次選舉新增界別、商界（第三）候任議員嚴剛指，將推動中資企業融入香港，及推行香港融入國際發展大局。

另外，科技創新界候任議員邱達根指，科技對不少界別都會參與合作，會藉議會發揮作用、推動科技創新。