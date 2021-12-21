上半年錄132宗職業死亡　較去年升17%　工會指飛棚意外升幅明顯

隨着本港多項基建工程陸續開展，建造業的意外傷亡數字亦增加。工業傷亡權益會今日(21日)回顧年度工傷及職安，指今年上半年共有132宗職業死亡個案，推算全年數字將較往年增加，尤其特別關注飛棚意外，建議短期內以一些方便易用的裝置配合嚴格巡查與執法，迫使僱主和僱員做足安全措施。

工權會總幹事蕭倩文表示，根據勞工處數字，上半年共發生132宗職業死亡個案，較去年同期113宗增加近17%。據工權會記錄及跟進的73宗職業死亡個案，於工作場所因意外死亡有49宗，當中以高空墮下為重災類別，合共有20宗，佔約40%，而猝死則佔24宗。

蕭強調，特別關注俗稱飛棚的懸空式棚架意外，因於2021年下半年內發生4宗相關意外，反映行業存在嚴重的安全問題。她指出，意外原因眾多，例如工人嘗試尋找適合位置作牢固點，以扣繩作防墮措施，為不少業主、物管公司或會拒絕，加上僱主不為員工提供安全裝備、行業文化輕視安全風險等，建議長遠大幅提高違反積案條例的罰則、以牌照制監管棚公司。

她續指，在「建造業、裝修及維修工程」的因意外死亡個案中，小型工程共有12宗，佔整體38%，按年增一倍。她稱，小型工程的安全一般容易被忽視，認為當局在宣傳監察上應更注重這個小型工程，亦應增加巡查機會，從而提升阻嚇力。

對於近日有消息指勞工處將職安健罰則新方案的可公訴罪行最高罰款，下調至2,000萬港元，蕭批評處方不斷讓步，看不到改善問題的決心，亦對因工業意外死亡的家屬造成打擊。她重申要有足夠威力才有阻嚇性，如有人明知危險都不去做安全措施，最終導致嚴重傷亡，重罰亦是必須。