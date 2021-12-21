冬至「飯聚」走兩極　食肆訂座爆滿　街市買餸冇人吼

俗語有云「冬大過年」，去年冬至因食肆禁晚市堂食，令餐食業嚴重受挫。隨着政府放寬用餐人數，大批市民趁今日(21日)冬至外出「飯聚」，但有人歡喜有人愁，街市人流相應銳減，不少攤販的食材滯銷，有海鮮攤主直言今年銷量較往年少約6成，甚至更遜去年，估計與疫情及街市要強制掃「安心出行」有關。反觀傳統中式酒樓，一早已接獲50張10至12人枱的「大單」，晚市訂座亦已爆滿，墟冚場面將再重現。有餐飲業界代表指今年生意暢旺，料可超越4年前、即2018年的生意額。

市民在家「煮飯仔」的氣氛欠奉，近中午時間，東網記者到大埔墟街市及熟食中心巡視，人流不多，不少攤主在店內「拍烏蠅」，客流量不多，貴價海鮮如長腳蟹，龍蝦更是乏人問津。街市內「黃彬記」負責人黃小姐指，由於疫情及天氣的關係，「出面排隊做檢測嘅人，仲多過喺街市嘅人，我哋個個停晒手，完全唔似做冬既氣氛」，「往年係做唔停手加嘛，我諗銷量最少少6成」。

「文旗海鮮」的徐先生亦表示，今年冬至的生意較往年少約4至5成，即使入的貨與往日相若仍然滯銷，「減價都賣唔晒」。有肉檔負責人曾先生指出，往年冬至自己「起碼劏兩隻(豬)，到中午已經賣晒返屋企，但今年只劏一隻都賣唔晒」，甚至比平日的生意更差，不少人向其反映「費事煮」，打算食外賣或打邊爐了事。

有選擇在家做冬的市民周小姐表示，晚上有12人食飯，多買了蝦及蟹做節，花費了逾千港元，直言疫情前會在外飯聚，但疫情後由於孫子年紀尚幼的關係「未出過去食」，又提到食材較往時貴少許。費生與太太則花費約500港元，打算煮羊腩煲，亦買了一隻雞。費太指，今日的街市人流較少，可能由於今日不是公眾假期，不少人已在周末舉家做節，與他們的情況一樣。

周小姐表示，由於自己需照顧小朋友，因此打算「買啲海鮮、煲湯、叫啲外賣就算了」，7個人的飯餐約預計花費600至700港元。她又提到，往時做節會與家人一同「訂兩圍」，但由於不時家庭成員未有接種疫苗，故一直未能成行。

在旺角區倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，由於疫情港人在聖誕未能外遊，故今年市民做冬時間拉長，最早由上周二(14日)起，最遲到聖誕節亦有少量訂單，去年本港於冬至期間，晚市禁堂食，午市亦只能2人一枱，隨政府現逐步放寬用餐人數，蘇萬誠指今年收到40至50張10至12人的「大單」。

蘇指出，由於港人在政府的防疫措施下，習慣了提早吃晚飯，今年亦只設6至7時半的一輪時段，將不設兩輪晚市，現時訂座已爆滿，料單計今天晚市可以做到2017年時7至8成的生意額，整體冬至飯局料可以回復當時的8至9成。生意上升，他指員工大致可以恢復以往工時，但直言酒樓一向做酒席。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，今年生意暢旺，估計今日冬至餐飲業整體生意額有3.8億港元，料可以超越2018年的生意額，而由過去周五(17日)至今，約有16億港元生意，他解釋現時一枱12人的D類食肆數目增加，不少公司亦有聚餐，令生意額上升。黃又表示，雖然受制物流影響，供應食材的船期有延誤，令整體成本上升15%，業界於12月亦有加價1成，但無阻市民外出消費意欲。