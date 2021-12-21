下載新版「安心」盡失出行紀錄　巿民申港康碼受阻　斥政府宣傳不足

香港與內地通關在望，港康碼至今亦已超過57萬人申請，由於申請人需要上載最少21日的「安心出行」紀錄，因此安心出行流動應用程式，也成為申請人必備工具，但有巿民卻因下載新版安心出行，而遺失過去21天的出行紀錄，令申請港康碼亦要延期，直斥政府宣傳不足累事。東網已就相關事宜向創新及科技局查詢。

巿民朱先生向東網求助，指他在更新最新版本「安心出行」時，不知就裏先於手機刪除舊版，重新下載新版後，才發現新版已無法顯示過去21天的出行紀錄，換言之，他需要再等21日後才能申請港康碼。他為此感到十分苦惱及無助，雖曾於安心出行內的網頁留下訊息，唯一直未獲專人回覆。

他指摘政府一直未有足夠宣傳提醒市民必需是按下「更新」去換新版，許多普通市民，便會下意識誤以為先刪舊，再騰出空間安裝新程式，是最直截了當的做法。他未料到原來這做法卻會將過去所有紀錄遺失。他又指摘港康碼登記程序繁瑣，但政府卻無安排人手去應付市民查詢，斥「永遠只係網頁入面叫市民留下電郵查詢」，「等到佢覆唔知幾時?」